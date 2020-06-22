Опубликовано видео вооруженного ограбления банка в Воронеже

"Вести" опубликовали видео вооружённого ограбления банка в Воронеже. Происшествие произошло 20 июня на улице Владимира Невского.

Грабитель ворвался в отделение Альфа-банка с пистолетом и гранатой. Он заставил работников открыть кассу и забрал около 1,7 млн рублей.

Работники и посетители сидели на своих местах с поднятыми руками. Грабитель спустя минуту спокойно вышел из отделения. На нём была надета кепка, медицинская маска и очки. На данный момент личность установить не удалось.

Грабителю грозит 10 лет

"Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к совершению противоправного деяния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)", — говорится в сообщении МВД.

Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.