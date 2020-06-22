Сильный взрыв прогремел в воскресенье в одной из многоэтажек в Киеве.
По данным городских СМИ, предварительная версия произошедшего — утечка бытового газа. Виновниками называют сотрудников газовой службы, которые всю минувшую неделю проводили в этом доме проверку газового оборудования.
На вероятную вину газовщиков указывают жильцы взорвавшегося дома. По их словам, в июне сотрудники службы газа проводили поквартирную проверку счетчиков. После этого появился "устойчивый запах газа":
"Мама несколько раз звонила в газовую службу. Но ей сказали, что так и должно быть. Мы ж не спецы, поэтому поверили и успокоились, ничего не делали", — рассказал 17-летний Даниил.
Его слова почти повторяют соседи:
"В подъезде всем счетчики меняли. Возможно, заглушки не поставили. Запах был довольно сильный, нов "Киевгазе" нам говорили, что все нормально", — рассказывает собственница квартиры на 9-ом этаже.
Арсен Аваков, глава украинского МВД настаивает, что
"причиной ЧП могло стать взрывное устройство".
В результате взрыва жилья лишились более 500 человек. К настоящему моменту под завалами обнаружены тела троих погибших:
Поисково-спасательные работы продолжаются.
По мнению специалистов, дом придется сносить, так как восстановлению он не подлежит — велика вероятность полного обрушения.
В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.