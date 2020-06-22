Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Электричка не уступила дорогу подмосковным школьникам
В России засмеяли украинскую противокорабельную ракету P-360
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Террористы из "Джебхат ан-Нусра" больше не будут "мешаться"
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Таджикистан не смог избежать распространения COVID-19
Жительница Москвы напала на таксиста из-за 20 рублей
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Лукашенко пригрозил белорусам плетью

В Киеве взорвался многоэтажный дом. Погибли люди

Происшествия

Сильный взрыв прогремел в воскресенье в одной из многоэтажек в Киеве.

По данным городских СМИ, предварительная версия произошедшего — утечка бытового газа. Виновниками называют сотрудников газовой службы, которые всю минувшую неделю проводили в этом доме проверку газового оборудования.

Пахло газом

На вероятную вину газовщиков указывают жильцы взорвавшегося дома. По их словам, в июне сотрудники службы газа проводили поквартирную проверку счетчиков. После этого появился "устойчивый запах газа":

"Мама несколько раз звонила в газовую службу. Но ей сказали, что так и должно быть. Мы ж не спецы, поэтому поверили и успокоились, ничего не делали", — рассказал 17-летний Даниил.

Его слова почти повторяют соседи:

"В подъезде всем счетчики меняли. Возможно, заглушки не поставили. Запах был довольно сильный, нов "Киевгазе" нам говорили, что все нормально", — рассказывает собственница квартиры на 9-ом этаже.

Есть и еще одна версия.

Арсен Аваков, глава украинского МВД настаивает, что

"причиной ЧП могло стать взрывное устройство". 

Трагические последствия

В результате взрыва жилья лишились более 500 человек. К настоящему моменту под завалами обнаружены тела троих погибших:

  • женщины, находившейся квартире на 7 этаже, где, как определили спасатели был эпицентр взрыва,
  • двоих мужчин — их придавило рухнувшими перегородками,

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По мнению специалистов, дом придется сносить, так как восстановлению он не подлежит — велика вероятность полного обрушения.

Последние материалы
В Киеве взорвался многоэтажный дом. Погибли люди
Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Политконсультант Куртов: в России ездят люди, у которых по 500 штрафов
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Якутская дизельная электростанция пострадала от розлива топлива
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Электричка не уступила дорогу подмосковным школьникам
В России засмеяли украинскую противокорабельную ракету P-360
Мифы об акриловой пряже
Популярное
Практика
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн

В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.

Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Новости Белоруссии
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Военные новости
В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"
Российский шоу-бизнес
Блогер Настя Тропицель погибла на Бали
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
В России засмеяли украинскую противокорабельную ракету P-360
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Блогер Настя Тропицель погибла на Бали
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ