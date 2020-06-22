В Киеве взорвался многоэтажный дом. Погибли люди

Сильный взрыв прогремел в воскресенье в одной из многоэтажек в Киеве.

По данным городских СМИ, предварительная версия произошедшего — утечка бытового газа. Виновниками называют сотрудников газовой службы, которые всю минувшую неделю проводили в этом доме проверку газового оборудования.

Пахло газом

На вероятную вину газовщиков указывают жильцы взорвавшегося дома. По их словам, в июне сотрудники службы газа проводили поквартирную проверку счетчиков. После этого появился "устойчивый запах газа":

"Мама несколько раз звонила в газовую службу. Но ей сказали, что так и должно быть. Мы ж не спецы, поэтому поверили и успокоились, ничего не делали", — рассказал 17-летний Даниил.

Его слова почти повторяют соседи:

"В подъезде всем счетчики меняли. Возможно, заглушки не поставили. Запах был довольно сильный, нов "Киевгазе" нам говорили, что все нормально", — рассказывает собственница квартиры на 9-ом этаже.

Есть и еще одна версия.

Арсен Аваков, глава украинского МВД настаивает, что

"причиной ЧП могло стать взрывное устройство".

Трагические последствия

В результате взрыва жилья лишились более 500 человек. К настоящему моменту под завалами обнаружены тела троих погибших:

женщины, находившейся квартире на 7 этаже, где, как определили спасатели был эпицентр взрыва,

двоих мужчин — их придавило рухнувшими перегородками,

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По мнению специалистов, дом придется сносить, так как восстановлению он не подлежит — велика вероятность полного обрушения.