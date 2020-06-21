В Москве под водой оказались 30 участков автомобильных дорог

Представитель экстренных служб столицы сообщил агентству РИА "Новости" о затоплении автомобильных дорог в нескольких районах Москвы.

Свыше тридцати участков автомобильных трасс в Москве были затоплены в результате сильного ливня. Под водой также оказались два пешеходных перехода.