Представитель экстренных служб столицы сообщил агентству РИА "Новости" о затоплении автомобильных дорог в нескольких районах Москвы.
Свыше тридцати участков автомобильных трасс в Москве были затоплены в результате сильного ливня. Под водой также оказались два пешеходных перехода.
"Произошли подтопления 33 участков автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов", — сказал собеседник агентства.
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