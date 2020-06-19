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Детей из многодетной семьи в Оренбурге вернули родителям

Происшествия

Четыре ребёнка из многодетной семьи в Оренгбургской области вернулись домой. Ранее они были изъяты органами опеки.

Дети будут проживать у бабушки в Орске, в то же время их родители проведут в аварийном доме ремонт. Также они согласились записать детей в школу и сад, сообщает "РИА Новости".

Ранее в Интернете вызвал резонанс ролик, на кадрах которого видно изъятие детей у семьи. Сначала полиция просила отдать их добровольно, но затем забрала силой. В следственных органах пояснили, что дом, который семья приобрела на материнский капитал, находится в аварийном состоянии.

Позже к ситуации подключились уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова и другие руководители. За семьёй закрепили социального работника, который должен помочь отцу семейства найти работу.

Позже комиссия по делам несовершеннолетних отменила решение об изъятии детей. Органам опеки рекомендовано отозвать иск против матери.

 

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