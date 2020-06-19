Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП

Шоумен Стас Барецкий заявил, что находился вместе с актёром Михаилом Ефремовым во время ДТП со смертельным исходом. По версии следствия, артист в момент аварии был в машине один.

По словам Барецкого, в автомобиле находился ещё один человек, но его имя шоумен называть отказался. Как утверждает Стас, с Ефремовым они "иногда выпивали".

"Это правда! Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный и я боюсь последствий. Хотя все равно рано или поздно все это выяснится. Там было не два и не три человека, больше. И мы ушли с места аварии", — приводит "ПолитЭксперт" слова Барецкого.

Также шоумен заявил, что не понял, что именно произошло, так как был сильно пьян. Тогда Барецкий подумал, что автомобиль съехал в канаву.

"Удар был несильный, и я до сих пор не понимаю, почему были такие последствия. Я вообще практически без ссадин. Немного стукнулся головой. Я вообще подумал, что мы влетели в какую-то канаву", — заявил Барецкий.

По его словам, о гибели водителя фургона Сергея Захарова шоумен узнал на следующий день. Барецкий признался, что испугался произошедшего.

Домашний арест Ефремова

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать компенсацию от артиста. Адвокаты сторон рассказывают противоречивые версии развития дела.