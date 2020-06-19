В США трагически погиб сын Никиты Хрущева

Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он скончался в возрасте 84-х лет.

"Он умер. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация", — приводит "Пятый канал" слова Гаррисона.

Сергей Хрущев

Сын Никиты Хрущева впервые посетил США в 1991 году. Он был приглашен для чтения лекций в Университете Брауна.

Хурщев был учёным, в разные годы он работал в СССР, России и США. Обстоятельства его смерти выясняются.

В январе "Правда.Ру" сообщала о смерти Галины Шумовой, супруги Сергея Хрущева. Тело женщины обнаружил внук в московской квартире.