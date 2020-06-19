Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он скончался в возрасте 84-х лет.
"Он умер. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация", — приводит "Пятый канал" слова Гаррисона.
Сын Никиты Хрущева впервые посетил США в 1991 году. Он был приглашен для чтения лекций в Университете Брауна.
Хурщев был учёным, в разные годы он работал в СССР, России и США. Обстоятельства его смерти выясняются.
В январе "Правда.Ру" сообщала о смерти Галины Шумовой, супруги Сергея Хрущева. Тело женщины обнаружил внук в московской квартире.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?