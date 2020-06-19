Пресс-служба регионального СУСК РФ по Кемеровской области сообщила о начале доследственной проверки по факту гибели пятнадцатилетнего подростка на улице в Мариинске.
"Девятнадцатого июня в 4 часа 25 минут (00.25 мск) поступило сообщение о смерти 15-летней девочки на одной из улиц города Мариинска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка", — сообщает ведомство.
По предварительной версии, девушка погибла из-за вдыхания бытового газа.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?