В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил школьницу

18 июня около 22.00 в башкирском городе Стерлитамаке произошла трагедия. 62-летний мужчина на автомобиле Lada выехал на тротуар и сбил двух девочек.

От полученных травм 15-летняя школьница скончалась на месте, её 13-летняя подруга находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Девочки возвращались домой с площадки, трагедия произошла в трёх минутах ходьбы от их дома.

Медицинское освидетельствование показало в крови мужчины наличие большого количества алкоголя. Водитель задержан, в ближайшее время будет избрана мера пресечения, сообщает УМВД по Стерлитамаку.

"Честно, был пьян"

Мужчина признал свою вину и заявил, что сел за руль автомобиля в пьяном виде.

"Ехал по дороге, заехал в бакалейку. Купил вина, поехал в сад. Был пьяный. Говорю честно. Сожалею о том, что произошло", — приводит пресс-служба ГИБДД Башкирии слова водителя.

Ранее в "пьяное" ДТП попал актёр Михаил Ефремов. "Правда.Ру" продолжает следить за ходом этого дела.