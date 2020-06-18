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В Псковской области обнаружили захоронение жертв нацистов

Происшествия

В Псковской области нашли захоронение с останками мирных жителей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в концлагере Моглино. По данному факту проводится проверка.

"18 июня 2020 года в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поступило сообщение об обнаружении представителями поискового отряда массового захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны в районе деревни Моглино под Псковом", — сообщает Следственный комитет.

В могиле были обнаружены останки двух человек. Также там были фрагменты одежды, личных вещей и пуля.

Судмедэкспертам предстоит установить пол, возраст и причину смерти людей.

Согласно историческим данным, в этом населенном пункте в годы ВОВ фашисты казнили около 3 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в дымоходе Освенцима было найдено послание узников смерти.

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