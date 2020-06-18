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Чиновник из Сокола осужден за халатность, приведшую к гибели ребёнка

Происшествия

Собранные Сокольским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по делу о гибели в пожарном водоеме 8-летнего мальчика. Бывший глава администрации города Сокола признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый 1 декабя 2014 года, являясь должностным лицом, издал и подписал постановление администрации города Сокола Вологодской области "О списании пожарных водоемов", согласно которому пожарный водоем, расположенный на улице Каляева, списан в связи с его полным износом и указанным постановлением признан подлежащим утилизации. Контроль за исполнением постановления обвиняемый оставил за собой, подписав также 2 декабря 2014 года акт о приеме администрацией города Сокола пожарного водоема, подлежащего списанию по причине полного износа, в удовлетворительном состоянии.

Вместе с тем, мер по утилизации списанного пожарного водоема обвиняемый вплоть до прекращения своих полномочий не принял, выполнение работ по утилизации объекта кому-либо не поручил, исполнение указанного постановления не проконтролировал, его контроль иным лицам не поручил. Вследствие бездействия должностного лица пожарный водоем был снят с баланса муниципального образования город Сокол Вологодской области, однако его утилизация не произведена, что создало реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

13 декабря 2018 года в период малолетний мальчик 2010 года рождения., гулял во дворе дома, расположенного в непосредственной близости от списанного, но не утилизированного пожарного водоема, упал в него и утонул.

По факту безвестного исчезновения ребенка следователями-криминалистами СК России по Вологодской области были организованы поисковые мероприятия на территории микрорайона, мальчика разыскивали у родственников и знакомых, одновременно проводился комплекс неотложных следственных действий. 14 декабря 2018 при проверке версии гибели пропавшего в г. Соколе ребенка криминалисты организовали проверку водоемов города. При осмотре места происшествия во дворе рядом с домом бабушки ребенка обнаружен пожарный водоем, заполненный водой. Специалисты коммунальных служб по поручению следователей СКР откачали воду, после чего было обнаружено тело погибшего ребенка.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные руководящие должности сроком на 2 года.

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