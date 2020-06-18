На Сахалине пожилая женщина стала жертвой медведя

В министерстве экологии сообщили агентству РИА "Новости" о нападении медведя на пенсионерку, после которого женщина скончалась, а животное пришлось застрелить.

"Оперативная группа Холмского лесничества отстрелила медведя, напавшего на женщину на дачном участке. Возраст хищника примерно 3-4 года, вес — около 150 килограммов. Местные жители рассказали охотоведам, что люди подкармливали животное в прошлом году, поэтому молодой зверь не испытывал страха перед человеком", — рассказал представитель ведомства.

Происшествие случилось в дачном поселке СНТ "Железнодорожник".