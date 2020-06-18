В МВД раскрыли подробности ДТП в Саранске с шестью погибшими

В МВД по Мордовии рассказали о ДТП с погибшими в Саранске. Столкновение двух автомобилей произошло на улице Ленина в поселке Николаевке около двух часов ночи, сообщает ИА "РИА Новости".

Одним из автомобилей было такси, вторыммашина с самарскими номерами. В двух авто находились шесть человек, все они погибли в результате возгорания транспортных средств.

В машине такси находились две девушки и водитель. В другом автомобиле обнаружили большое количество строительных инструментов.

Следственные действия продолжаются. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.