В МВД по Мордовии рассказали о ДТП с погибшими в Саранске. Столкновение двух автомобилей произошло на улице Ленина в поселке Николаевке около двух часов ночи, сообщает ИА "РИА Новости".
Одним из автомобилей было такси, вторыммашина с самарскими номерами. В двух авто находились шесть человек, все они погибли в результате возгорания транспортных средств.
В машине такси находились две девушки и водитель. В другом автомобиле обнаружили большое количество строительных инструментов.
Следственные действия продолжаются. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
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