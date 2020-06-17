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Полицейские США поддержали раненных в Москве коллег

Происшествия

Полицейские США выразили поддержку своим коллегам из России, пострадавшим во время перестрелки в Москве. Об этом сообщается на официальной странице российского посольства Соединенных Штатах в социальной сети Facebook 17 июня.

"Мы вместе и молимся об их выздоровлении", — написали сотрудники дежурной смены отдела полиции 6-го района департамента полиции округа Принс-Джорджес во главе с начальником смены лейтенантом Майклом Соденом.

15 июня в Москве у дома № 156 на Ленинском проспекте двое сотрудников ДПС — Сергей Крылов и Алексей Поярков - остановили водителя такси. Они проверяли его документы, когда уроженец Ингушетии открыл по сотрудникам полиции стрельбу. Он был задержан.

Состояние одного из сотрудников полиции оценивается как тяжелое. Жизни второго сотрудника ничего не угрожает.

Злоумышленник также находится под наблюдением врачей.

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