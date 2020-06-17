Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра

Домработница Михаила Ефремова рассказала о самочувствии актёра. "РЕН ТВ" опубликовал видео, на котором женщина с его балкона подтвердила, что актёр сейчас отдыхает дома. По её словам, артист сильно похудел во время нахождения под домашним арестом.

17 июня в 16.00 Ефремов должен под контролем ФСИН прибыть на допрос по делу о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня. После столкновения его автомобиля и фургона Lada погиб 57-летний Сергей Захаров.

Ефремов находился в состоянии опьянения. Актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что семья Захарова отказалась от денежной компенсации от Ефремова. Родственники погибшего надеются на справедливое решение суда.