7-летний мальчик в Подмосковье заступился за мать и зарезал отца

В Подмосковном посёлке Ермолино произошёл инцидент с участием матери, отца и 7-летнего ребёнка. 39-летний мужчина скончался от кровопотери посте того, как его ножом ударил сын, сообщает "РЕН ТВ".

По сведениям СК по Московской области, мужчина в состоянии опьянения начал избивать и душить свою супругу. Женщина кричала, на помощь прибежал 7-летний сын. Он нанёс отцу проникающее ножевое ранение в спину.

Раненный мужчина был госпитализирован в больницу, но спасти его не смогли. МВД проводит проверку по факту происшествия.

По словам женщины, муж избивал её в состоянии алкогольного опьянения на протяжении десяти лет. Кроме проверки самого инцидента, назначен мониторинг должностных лиц, которые должны были работать с семьёй.