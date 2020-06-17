Одиозный схиигумен в компании казаков захватил женский монастырь

В тихом Среднеуральске вот-вот готовы начаться боевые действия "во имя веры": схиигумен Сергий (Романов) "провернул" рейдерский захват монастыря.

обращение схимника Сергия к митрополиту Кириллу

Из обители изгнана настоятельница, по периметру выставлены патрули из казаков и ветеранов Донбасса. Вход закрыт для представителей Екатеринбургской епархии и журналистов. Попасть внутрь могут только паломники.

Об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, что схиигумен Сергий, которого ранее называли "духовником Поклонской", запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. В отношении него к тому же идет внутреннее епархиальное следствие.

Пока суть да дело, службы идут

В настоящее время схиигумен находится в монастыре. Он, в нарушение запретов "начальства" — правящего архиерея, вернулся к служению.

Да и прихожан не смущает тот факт, что Таинства, совершаемые Сергием, епархией объявлены незаконными и недействительными: