Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку

В Латвии врач из города Резенке начал конфликтовать с пожилой пациенткой по имени Таисия, которая обратилась к нему на русском языке.

По словам женщины, инцидент произошел после того, как ее внучка во время игры повредила палец. Ее доставили в больницу, где ребенка осмотрел травматолог Интс Веверис. Девочка общалась с врачом по-латышски, а бабушка девочки не говорит на латышском.

На просьбу сообщить ей диагноз ребенка по-русски врач начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски, чтобы она уехала из Латвии.

Вернувшись домой, пенсионерка рассказала своему сыну Андрею о случившемся. Тот отправился к врачу и оповестил об этом полицию.

Андрей обратился по-латышски к Веверису и попросил назвать адрес, куда "отправляли" его мать. Тот ему ответил: "Туда, где занимаются русским фашизмом". После этого Веверис также обратился в полицию и заявил, что его избили.

Полиция рассматривает заявления обеих сторон, проводится расследование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Прибалтика устроила русским языковой геноцид.