Под Казанью перевернулась фура с пивными кегами

На трассе М7 в Татарстане произошел переворот фуры с пивными кегами. Груз рассыпался по дороге и на обочину, сообщает InKazan.

Происшествие произошло у поворота на село Шали. По сведениям журналистов, на место аварии выдвинулись многие местные жители, но они были разочарованы. Оказалось, что кеги были пустыми.