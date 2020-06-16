На трассе М7 в Татарстане произошел переворот фуры с пивными кегами. Груз рассыпался по дороге и на обочину, сообщает InKazan.
Происшествие произошло у поворота на село Шали. По сведениям журналистов, на место аварии выдвинулись многие местные жители, но они были разочарованы. Оказалось, что кеги были пустыми.
"А живого пива нет случайно?" - спрашивают в комментариях к новости в соцсетях.
"Октоберфеста в ближайших селах не будет", - говорят другие жители Татарстана.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.