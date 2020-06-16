В Забайкалье четыре человека утонули, пытаясь вытащить ребёнка из реки

15 июня в Забайкалье на реке Онон произошла трагедия — утонули четыре человека. Они пытались спасти 15-летнюю девочку, которая попала в водоворот, сообщает СК РФ по региону.

По сведениям МЧС компания распивала спиртные напитки рядом с несанкционированным для купания месте. Девочка начала тонуть, на помощь бросились родственники и местные рыбаки. В итоге ребёнок смог выплыть на берег, но погибли четыре человека:

45-летняя женщина

41-летний мужчина;

58-летний мужчина;

64-летний мужчина.

Тела трёх мужчин были обнаружены сразу, через некоторое время поисков было найдено тело женщины. Девочка, которую спасали погибшие, находится в больнице.