15 июня в Забайкалье на реке Онон произошла трагедия — утонули четыре человека. Они пытались спасти 15-летнюю девочку, которая попала в водоворот, сообщает СК РФ по региону.
По сведениям МЧС компания распивала спиртные напитки рядом с несанкционированным для купания месте. Девочка начала тонуть, на помощь бросились родственники и местные рыбаки. В итоге ребёнок смог выплыть на берег, но погибли четыре человека:
Тела трёх мужчин были обнаружены сразу, через некоторое время поисков было найдено тело женщины. Девочка, которую спасали погибшие, находится в больнице.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.