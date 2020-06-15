Перестрелку на Ленинском проспекте зафиксировала камера

Сегодня на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка мужчины с двумя полицейскими. Стрельба началась после того, как сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов.

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве.

По одной из версий, стрельбу начал водитель машины такси, по другой — пассажир этого автомобиля. По сведениям Life, ранения получили сотрудники ДПС и сам стрелявший. Он доставлен в больницу.

По сообщению РИА "Новости", один из сотрудников ДПС находится в тяжёлом состоянии.