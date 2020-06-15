Названа причина пьянки перед ДТП с Ефремовым

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, рассказал свою версию произошедшего в день ДТП со смертельным исходом. 8 июня актёр выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина умер от травм в больнице. В крови Ефремова была найдена большая доза алкоголя.

По словам Пашаева, актёр перед ДТП напился из-за смерти своего близкого друга. Имя товарища Ефремова он не назвал.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", — приводит "МК" слова Пашаева.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что Ефремов попросил прощения у семьи погибшего. От денежной компенсации родственники Захарова наотрез отказались.