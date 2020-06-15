В Красноярске бабушка избила шестилетнюю внучку

Следственный комитет Красноярского края установил личность женщины, избившей девочку в лифте одного из домов на улице Вильской в столице региона. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения и был опубликован в Сети.

На кадрах оказалась 53-летняя жительница Красноярска и её шестилетняя внучка. Женщина ударила девочку рукой по лицу, а та упала на пол. Бабушка подняла внучку и нанесла ещё один сильный удар.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что на женщину заведено дело по статье 16 УК РФ ("Побои"). Следственные действия продолжаются.