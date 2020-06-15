Во французском Дижоне третий день подряд продолжаются столкновения между двумя диаспорами — чеченской и выходцами из бывших африканских колоний. В беспорядки вмешивается полиция и каждый раз задерживает преступников с двух сторон.
По сведениям французской прессы, поводом для столкновений стало избиение 16-летнего чеченца. Чтобы отомстить за парня выходцы из Чечни приехали из разных уголков Франции.
Африканская диаспора представляет собой банду наркоторговцев. Якобы изначально конфликт произошёл из-за передела сфер влияния.
Во время последнего инцидента африканцы напали на бар "Черная жемчужина". Мужчины были вооружены арматурой, кастетами и холодным оружием. В результате инцидента пострадали как минимум 11 человек, сообщает France Info.
Полиция применила слезоточивый газ для усмирения беспорядков. Кроме преступников, ранения получили также стражи правопорядка.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.