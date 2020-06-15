В Дижоне продолжаются столкновения между чеченцами и африканцами

Во французском Дижоне третий день подряд продолжаются столкновения между двумя диаспорами — чеченской и выходцами из бывших африканских колоний. В беспорядки вмешивается полиция и каждый раз задерживает преступников с двух сторон.

По сведениям французской прессы, поводом для столкновений стало избиение 16-летнего чеченца. Чтобы отомстить за парня выходцы из Чечни приехали из разных уголков Франции.

Африканская диаспора представляет собой банду наркоторговцев. Якобы изначально конфликт произошёл из-за передела сфер влияния.

Во время последнего инцидента африканцы напали на бар "Черная жемчужина". Мужчины были вооружены арматурой, кастетами и холодным оружием. В результате инцидента пострадали как минимум 11 человек, сообщает France Info.

Полиция применила слезоточивый газ для усмирения беспорядков. Кроме преступников, ранения получили также стражи правопорядка.