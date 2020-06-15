Истребитель ВВС США сегодня потерпел крушение у берегов Северо-Восточной Англии.
В настоящее время в Северном море проходит поисково-спасательная операция по поиску пилота самолета.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщает Reuters:
F-15C Eagle разбился около 09:40 по местному времени (08:40 мск — Прим.ред.) во время выполнения тренировочного полета.
"Причина крушения, а также состояние пилота на данный момент неизвестны, и поисково-спасательная служба Великобритании была вызвана для проведения спецоперации", — говорится в материале ИА.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.