Американский истребитель разбился у берегов Северо-Восточной Англии

Истребитель ВВС США сегодня потерпел крушение у берегов Северо-Восточной Англии.

В настоящее время в Северном море проходит поисково-спасательная операция по поиску пилота самолета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщает Reuters:

F-15C Eagle разбился около 09:40 по местному времени (08:40 мск — Прим.ред.) во время выполнения тренировочного полета.