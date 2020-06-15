Из квартиры Ефремова снова вышла неизвестная женщина

Квартиру Михаила Ефремова снова посетила неизвестная женщина. Незнакомку заметили выходящей из подъезда в доме артиста, сообщает "РЕН ТВ".

Та же женщина с ещё одной девушкой посещала Ефремова в субботу. СМИ утверждают, что тем самым нарушаются условия домашнего ареста артиста.

Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, ранее заявил, что журналисты видели подругу его жены. По его словам, это не является нарушением условий ареста, так как супруга актёра и её подруга находятся в другой комнате.

ДТП с Ефремовым

Актёр в нетрезвом виде устроил аварию 8 июня. После столкновения его автомобиля и фургона погиб водитель Сергей Захаров. Мужчину похоронили в родном селе в Рязанской области.

Суд назначил Ефремову домашний арест на два месяца. Актёру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.