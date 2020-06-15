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Лжехирург Алёна Верди умерла не приходя в сознание

Происшествия

"Хирург" из Краснодара Алёна Верди умерла не приходя в сознание. Девушка несколько дней находилась в больнице в коме, сообщает "РЕН ТВ".

30 мая Верди нарушила условия домашнего ареста. Девушку нашли в косметологическом кабинете без сознания и забрали в больницу. Заседание суда по её делу должно было пройти 4 июня.

"Доктор Франкенштейн" из Краснодара

Верди была задержана в 2019 году. В соцсетях девушку прозвали "Доктор Франкенштейн". 37-летняя уроженка Москвы с 2015 по 2019 год провела как минимум семь неудачных операций, не имея специального образования.

Верди бралась за такие операции:

  • круговую блефаропластику с одномоментной лабиопластикой;
  • удаление жировых комков Биша на лице;
  • липосакцию и абдоминопластику живота;
  • мастопексию молочных желез;
  • риносептопластику носа;
  • лифтинг лица.

Из-за действий "хирурга" остались инвалидами шесть женщин, ещё одна скончалась. 

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