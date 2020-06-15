Лжехирург Алёна Верди умерла не приходя в сознание

"Хирург" из Краснодара Алёна Верди умерла не приходя в сознание. Девушка несколько дней находилась в больнице в коме, сообщает "РЕН ТВ".

30 мая Верди нарушила условия домашнего ареста. Девушку нашли в косметологическом кабинете без сознания и забрали в больницу. Заседание суда по её делу должно было пройти 4 июня.

"Доктор Франкенштейн" из Краснодара

Верди была задержана в 2019 году. В соцсетях девушку прозвали "Доктор Франкенштейн". 37-летняя уроженка Москвы с 2015 по 2019 год провела как минимум семь неудачных операций, не имея специального образования.

Верди бралась за такие операции:

круговую блефаропластику с одномоментной лабиопластикой;

удаление жировых комков Биша на лице;

липосакцию и абдоминопластику живота;

мастопексию молочных желез;

риносептопластику носа;

лифтинг лица.

Из-за действий "хирурга" остались инвалидами шесть женщин, ещё одна скончалась.