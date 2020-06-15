"Хирург" из Краснодара Алёна Верди умерла не приходя в сознание. Девушка несколько дней находилась в больнице в коме, сообщает "РЕН ТВ".
30 мая Верди нарушила условия домашнего ареста. Девушку нашли в косметологическом кабинете без сознания и забрали в больницу. Заседание суда по её делу должно было пройти 4 июня.
Верди была задержана в 2019 году. В соцсетях девушку прозвали "Доктор Франкенштейн". 37-летняя уроженка Москвы с 2015 по 2019 год провела как минимум семь неудачных операций, не имея специального образования.
Верди бралась за такие операции:
Из-за действий "хирурга" остались инвалидами шесть женщин, ещё одна скончалась.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.