Иркутская область: невнимательность взрослых стоила жизни ребенку

В Иркутской области трагически погиб 11-летний ребенок.

Причина, как считают правоохранители - безответственность взрослых.

Что случилось

14 июня, примерно в 16 часов в дежурную часть полиции Черемховского района Иркутской области поступила информация о гибели 11-летнего мальчика на озере, находящемся в 1,5 километрах от деревни Лохово.

Фото: МЧС по Иркутской области

Подросток был на озере в компании троих "старших ребят". Без сопровождения взрослых. Парни устроили заплыв до противоположного берега, оставив мальчишку одного.

"Когда они уже были на другом берегу, услышали всплеск и увидели, что мальчик тонет. Бросились, конечно, ему на помощь: двое - в обход по берегу, третий - вплавь. На их крики прибежал отец ребенка. Но никому не удалось его спасти. Там глубина 7 метров", - рассказывает старший госинспектор по маломерным судам Черемховский группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Геннадий Тимакин.

Тело погибшего мальчика позже подняли водолазы.