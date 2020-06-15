В Иркутской области трагически погиб 11-летний ребенок.
Причина, как считают правоохранители - безответственность взрослых.
14 июня, примерно в 16 часов в дежурную часть полиции Черемховского района Иркутской области поступила информация о гибели 11-летнего мальчика на озере, находящемся в 1,5 километрах от деревни Лохово.
Фото: МЧС по Иркутской области
Подросток был на озере в компании троих "старших ребят". Без сопровождения взрослых. Парни устроили заплыв до противоположного берега, оставив мальчишку одного.
"Когда они уже были на другом берегу, услышали всплеск и увидели, что мальчик тонет. Бросились, конечно, ему на помощь: двое - в обход по берегу, третий - вплавь. На их крики прибежал отец ребенка. Но никому не удалось его спасти. Там глубина 7 метров", - рассказывает старший госинспектор по маломерным судам Черемховский группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Геннадий Тимакин.
Тело погибшего мальчика позже подняли водолазы.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.