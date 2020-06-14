В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ) сообщили агентству РИА "Новости" об убитом наркоконтрабандисте на таджикско-афганской границе.

"В ночь 14 июня в результате совместной операции оперативников ГГНБ и военнослужащих Пограничных войск предотвращена попытка незаконного перехода через таджикско-афганскую границу членов транснациональной наркотической группировки из Афганистана. Группа наркодельцов во главе с гражданином Афганистана, жителем провинции Тахор 35-летним Хаджи Абдухоликом пытались незаконно перейти и переправить через территорию погранзаставы "Чубек" наркотики", — сказал собеседник агентства.