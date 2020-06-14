В СУ СК РФ по Брянской области сообщили о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела женщины со следами от укусов.
Женщину с следами, характерными для укусов животных нашли 12 июня в Бежицком районе города Брянска.
"Следственными органами СК РФ по Брянской области по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.