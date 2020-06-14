В Брянске обнаружили загрызенную женщину

В СУ СК РФ по Брянской области сообщили о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела женщины со следами от укусов.

Женщину с следами, характерными для укусов животных нашли 12 июня в Бежицком районе города Брянска.