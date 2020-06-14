Представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил о том, что боевиками движения "Талибан" за последнюю неделю было убито и ранено как минимум 400 военных Афганистана.
"За последнюю неделю "Талибан" совершил 222 нападения, убил и ранил 422 афганских военных, повредил 51 мост и 16 дорог", — говорится в заявлении представителя совета национальной безопасности.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.