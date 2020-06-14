Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током

Пензенская прокуратура начала проверку после гибели местного школьника. 14-летний подросток залез на грузовой вагон, где получил сильный удар тока — в результате ребенок скончался. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пензенской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с происшествием на станции Пенза-3, где вчера на 16-м пути несовершеннолетний… 14 лет залез на вагон типа хоппер и был смертельно травмирован электротоком 27 тысяч вольт… На место происшествия выехал пензенский транспортный прокурор", — передала старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Уточняется, что потерпевший учился в местной школе № 69.