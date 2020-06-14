На сайте прокуратуры Камчатского края сообщается о начале проверки в бухте Крашенинникова из-за разлива мазута.
"Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с прокуратурой ЗАТО город Вилючинск организовала проверку по факту разлива мазута в акватории бухты Крашенинникова в городе Вилючинск", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, местные жители обнаружили мазутное пятно у берега бухты.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.