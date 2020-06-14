В Красноярске во время взрыва пострадали два человека

В краевом главке МЧС сообщили о взрыве баллона с газом в Кировском районе Красноярска. В результате ЧП пострадал мужчина и 14-летняя девочка.

"В 2.29 мск по прибытии на место взрыва установлено: произошел взрыв баллона без последующего горения, повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов. В результате взрыва пострадало два человека, один из них ребенок 14 лет", — говорится в сообщении.

В отношении родителей малолетнего ребенка проводится проверка. Решается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее воспитание.