В пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили агентству РИА "Новости" о предотвращении пожара в московском жилом доме сотрудниками Росгвардии.

"На централизованный пульт охраны поступил сигнал о срабатывании датчиков в охраняемой квартире на 10-й улице Соколиной горы. Прибыв по адресу, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обнаружили, что сигнал "тревога" сработал из-за короткого замыкания и последующего задымления в электрощитовой рядом с охраняемой квартирой", — говорится в сообщении.