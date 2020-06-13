В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сообщили агентству РИА "Новости" о сбежавшем с места ДТП мотоциклисте. В результате аварии пострадали пять человек.

"Авария произошла около 10.35 (06.35 мск) на 37-м километре автодороги "Белово-Гурьевск-Салаир". На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Гурьевскому району. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла "Урал" выполнял маневр разворота от обочины в зоне ограниченной видимости. В результате с транспортным средством столкнулся автомобиль "ЗАЗ Шанс". Травмы различной степени тяжести в автоаварии получили три пассажира мотоцикла, в том числе шестилетний мальчик", — рассказали в полицейском главке.