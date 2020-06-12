В Нижневартовском районе ХМАО загорелся резервуар с нефтью емкостью пять тысяч кубометров.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. При пожаре пострадали двое человек.
"Загорелись остатки нефтепродуктов. Причины пока неизвестны. Площадь пожара, по последним данным, порядка 700 квадратных метров. Центр медицины катастроф дает информацию, что двое пострадали. Они в Нижневартовской областной больнице", — сказано в сообщении спасателей.
Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.