Дочь Ефремова отреагировала на его регистрацию в Telegram

Анна Мария Ефремова, дочь актёра Михаила Ефремова, отметила, что отец не мог зарегистрироваться в социальной сети Telegram. Ранее сообщалось, что аккаунт артиста появился во время того, как он находился под домашним арестом.

По правилам ограничения, пользоваться средствами связи, в том числе Интернетом Ефремову нельзя. СМИ сделали вывод о том, что актёр нарушил условия ареста.

По словам девушки, телефона у её отца сейчас нет. Актёр в принципе не пользовался соцсетями, а переписку вёл в WatsApp. Анна Мария предположила, что зарегистрировать Ефремова в Telegram могла его жена или менеджер.

"У моего отца в данный момент нет мобильного телефона", — написала девушка в Twitter.

Во второй половине дня сотрудники ФСИН доставили Ефремова на допрос. Кроме уголовного дела из-за ДТП со смертельным исходом, открыто производство по сбыту актёру наркотиков. В его крови нашли следы кокаина и каннабиса.