Девочка в Удмуртии умерла от отравления алкоголем

17-летняя жительница Ижевска умерла от алкогольного отравления. Тело девушки обнаружили её друзья, сообщает "Город Глазов".

Компания сняла коттедж в одном из посёлков Ленинского района столицы Удмуртии, чтобы отметить дни рождения двух друзей. Присутствовавшие на празднике пили разливной "коньяк".

Утром друзья обнаружили, что одна из девушек умерла.

По предварительным выводам следствия, смерть наступила из-за алкогольного отравления. Пятилитровая канистра с остатками спиртного была изъята. Назначена судебная экспертиза.

СК выясняет все детали произошедшего. Ведутся поиски лица, продавшего молодёжи "коньяк".