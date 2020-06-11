Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
Путин поручил главе Пензенской области заняться ЖКХ и дорогами
Заключенные пострадали в ДТП с автозаком на Кубани
Врачам Петербурга выдадут награды "За доблесть в спасении"
Рейтинг Зеленского обвалился
Сбербанк выкупил 72% сервиса 2ГИС
Мотоциклист ДПС врезался в легковой автомобиль
Коммунисты России посоветовали протестующим в США "перекурить"

Девочка в Удмуртии умерла от отравления алкоголем

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

17-летняя жительница Ижевска умерла от алкогольного отравления. Тело девушки обнаружили её друзья, сообщает "Город Глазов".

Компания сняла коттедж в одном из посёлков Ленинского района столицы Удмуртии, чтобы отметить дни рождения двух друзей. Присутствовавшие на празднике пили разливной "коньяк".

Утром друзья обнаружили, что одна из девушек умерла.

По предварительным выводам следствия, смерть наступила из-за алкогольного отравления. Пятилитровая канистра с остатками спиртного была изъята. Назначена судебная экспертиза.

СК выясняет все детали произошедшего. Ведутся поиски лица, продавшего молодёжи "коньяк".

Последние материалы
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
Путин поручил главе Пензенской области заняться ЖКХ и дорогами
Заключенные пострадали в ДТП с автозаком на Кубани
Врачам Петербурга выдадут награды "За доблесть в спасении"
Рейтинг Зеленского обвалился
Сбербанк выкупил 72% сервиса 2ГИС
Мотоциклист ДПС врезался в легковой автомобиль
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремов пытался покончить с собой
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сбербанк купит себе карманную карту
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Боец Агапова объяснила, почему не выйдет замуж за мужчину из СНГ
Ефремов пытался покончить с собой
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Ефремов пытался покончить с собой
Профессор ВШЭ: Фонд национального благосостояния тратить пока нельзя
Талызина: звание народного артиста к аварии Ефремова не имеет отношения
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ