Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии

Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Ингушетии, которого подозревают в том, что 34-летний мужчина проходил обучение у сирийских боевиков.