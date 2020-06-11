Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Ингушетии, которого подозревают в том, что 34-летний мужчина проходил обучение у сирийских боевиков.
"По данным следствия, с сентября 2015 года подозреваемый, находясь на территории Сирии, принимает участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии", — говорится в сообщении.
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