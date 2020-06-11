Мужчина в Словакии напал с ножом на начальную школу

В словацком городе Врутки произошло нападение на начальную школу. 22-летний мужчина из города Мартина зашёл в учебное заведение с ножом, зарезал завуча, ранил директора, двух взрослых и двоих детей, сообщает Hnonline.sk.

Полиция быстро прибыла на место происшествия, нападавший был ликвидирован.

Пострадавшие сейчас находятся на лечении в больнице Мартина. Их количество может увеличиться, так как мужчина был застрелен в 300 метрах от школы и мог ранить кого-то еще.

Также при попытке задержания пострадали двое полицейских.

По сведениям других словацких изданий, мужчина был сотрудником школы.