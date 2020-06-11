Телерадиокомпания NRK сообщает, что окружной суд Аскера признал виновным Филиппа Мансхауса, который устроил перестрелку в мечети и убил свою сестру в пригороде Осло.
"Филип Мансхаус приговаривается к 21 году тюрьмы. Решение было единогласным. Он также должен выплатить компенсацию родственникам и судебные издержки", — сообщила телерадиокомпания.
В Норвегии такая мера наказания является максимальной для особо опасных преступников.
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