Норвежский суд наказал стрелка в мечети самым строгим приговором

Телерадиокомпания NRK сообщает, что окружной суд Аскера признал виновным Филиппа Мансхауса, который устроил перестрелку в мечети и убил свою сестру в пригороде Осло.

"Филип Мансхаус приговаривается к 21 году тюрьмы. Решение было единогласным. Он также должен выплатить компенсацию родственникам и судебные издержки", — сообщила телерадиокомпания.

В Норвегии такая мера наказания является максимальной для особо опасных преступников.