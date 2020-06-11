Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что главе Норильска Ринату Ахметчину было предъявлено обвинение по статье 293.1 УК РФ. Чиновника обвиняют в халатности.
В частности, Ахметчин не принял должных мер по реагированию на аварию на ТЭЦ-3. 29 мая в результате разгерметизации из резервуара вылилось около 21 тыс. кубометров дизтоплива. По версии следствия, глава города был осведомлён о ЧП, но не отреагировал должным образом.
"Он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования", — заявила Петренко.
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Ахметчин проживает в Норильске с 1984 года. Он работал на предприятии на разных должностях, с 2006 года — замдиректора "Норникеля" по персоналу.
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