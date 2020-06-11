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Родственники забрали тело погибшего в ДТП с Ефремовым

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Тело 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, сегодня будет доставлено в Рязанскую область. Похороны пройдут в родном селе мужчины, сообщает "РЕН ТВ".

Захаров скончался 8 июня в больнице от полученных травм. ДТП произошло в центре Москвы. Ефремов в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и въехал в фургон, за рулём которого находился житель Рязани.

Дело Ефремова

После аварии Ефремов находился дома. Когда актёр пришёл в себя на следующий день, он был доставлен на допрос. 

Ефремов признал свою вину в ДТП и назвал аварию "чудовищной". Суд посадил актёра под домашний арест на два месяца. ФСИН будет следить за ним при помощи электронного браслета.

По сведениям прокуратуры, Ефремов перед ДТП употребил не только большое количество алкоголя, но и наркотики. За ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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