Чиновница отсудила 120 тыс. рублей у родителей сбитого ею ребенка

Экс-сотрудница министерства образования Мурманской области Лили Хоруженко выиграла в суде дело против родителей ребёнка, которого сбила в июле 2018 года. Женщина выиграла 120 тыс. рублей в качестве компенсации за поврежденный автомобиль.

Хоруженко сбила мальчика на велосипеде, ребенок получил сотрясение мозга, ушибы, перелом челюсти и потерял несколько зубов. Инцидент произошёл в садовом товариществе, ГИБДД признала, что вины водителя нет — подросток двигался по нерегулируемому перекрёстку неравнозначных дорог.

Родители ребёнка не стали писать заявление на Хоруженко, но та в ответ подала иск на возмещение ущерба. Сторона родителей утверждает, что экспертиза, которую назначил суд, была проведена неверно. Женщина настаивает, что двигалась со скоростью 20 км/ч, но по сведениям родителей, скорость была около 50 км/ч.