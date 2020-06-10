На Ефремова наденут электронный браслет

Руководитель пресс-службы московского управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что следить за домашним арестом актёра Михаила Ефремова будут при помощи электронного браслета. Девятого июня суд выбрал меру пресечения для артиста, устроившего ДТП со смертельным исходом, на два месяца.

"На основании постановления суда в отношении Михаила Ефремова, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", — приводит "АГН Москва" слова Цыганкова.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала условия домашнего ареста Ефремова.

ДТП с участием Ефремова

Происшествие произошло вечером 8 июня у Смоленской площади в Москве.