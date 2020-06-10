Прокуратура проследит, чтобы Ефремову не делали поблажек на аресте

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что ведомство будет следить за условиями домашнего ареста актёра Михаила Ефремова. Артист, совершивший ДТП со смертельным исходом, судом был отправлен под арест на два месяца.

Восьмого июня Ефремов выехал на встречную полосу у Смоленской площади в Москве и въехал в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в реанимации.

Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Во время заседания суда, избиравшего меру пресечения, актёр признал свою вину, согласился с домашним арестом и назвал происшествие "чудовищным".

"Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений", — сказала Нефедова.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала условия домашнего ареста Ефремова.