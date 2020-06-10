Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отправлен Таганским судом Москвы под домашний арест. Пока на два месяца.
Актеру запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Покидать квартиру он будет только с разрешения следователя.
Как следует из решения, оглашенного судьей Альбиной Тимаковой, о такой мере пресечения ходатайствовало следствие.
Напомним, что артист, в крови которого помимо алкоголя, был обнаружен целый "букет" запрещенных веществ, обвиняется
А пострадавший, по версии следствия, погиб "по неосторожности" виновника аварии.
К слову, избранная признавшему свою вину Ефремову мера пресечения, по мнению следователя и прокурора, "жесткая". Они считают, что
"при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны".
Как отмечается в пресс-релизе суда, при вынесении решения было учтено, что
"в течение 2019-2020 года Михаила Ефремова неоднократно штрафовали за нарушение ПДД".
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Родственники погибшего требуют справедливого наказания для Ефремова
Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".