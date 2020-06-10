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"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест

Происшествия » Человеческий фактор

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отправлен Таганским судом Москвы под домашний арест. Пока на два месяца. 

Актеру запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Покидать квартиру он будет только с разрешения следователя.

Как следует из решения, оглашенного судьей Альбиной Тимаковой, о такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

Напомним, что артист, в крови которого помимо алкоголя, был обнаружен целый "букет" запрещенных веществ, обвиняется

  • в нарушении правил дорожного движения.

А пострадавший, по версии следствия, погиб "по неосторожности" виновника аварии.

К слову, избранная признавшему свою вину Ефремову мера пресечения, по мнению следователя и прокурора, "жесткая". Они считают, что 

"при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны".

Как отмечается в пресс-релизе суда, при вынесении решения было учтено, что

"в течение 2019-2020 года Михаила Ефремова неоднократно штрафовали за нарушение ПДД".

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