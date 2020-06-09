Воспитательница детского сада убила себя и своих троих детей

Жительница Элисты, работавшая в детском саду воспитательницей, покончила жизнь самоубийством. В ее квартире также были найдены тела еетроих детей — семи, одиннадцати лет и четырех месяцев.

На телах детей были обнаружены множественные ножевые ранения.

Согласно предварительной информации, женщина сначала убила детей, а потом себя.

Трупы обнаружил глава семьи, когда вернулся домой с работы.

Выясняются причины случившегося.

Сообщается, что женщина считалась хорошим работником. Семья была благополучная и не состояла на учете в органах соцзащиты или опеки.

"Предположительно, у погибшей была послеродовая депрессия", — сообщила уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.