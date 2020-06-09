Жительница Элисты, работавшая в детском саду воспитательницей, покончила жизнь самоубийством. В ее квартире также были найдены тела еетроих детей — семи, одиннадцати лет и четырех месяцев.
На телах детей были обнаружены множественные ножевые ранения.
Согласно предварительной информации, женщина сначала убила детей, а потом себя.
Трупы обнаружил глава семьи, когда вернулся домой с работы.
Выясняются причины случившегося.
Сообщается, что женщина считалась хорошим работником. Семья была благополучная и не состояла на учете в органах соцзащиты или опеки.
"Предположительно, у погибшей была послеродовая депрессия", — сообщила уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.
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