Михалков назвал ДТП с Ефремовым "закономерным финалом"

Режиссёр Никита Михалков высказал своё мнение о ДТП с участием Михаила Ефремова. По его словам, случившееся является "закономерным финалом" для актёра.

Восьмого июня Ефремов на своём автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в реанимации.

Ефремов, который испытывал проблемы с алкоголем, был пьяным за рулём. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова.

Адвокат Андрей Князев в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что актёру не удастся избежать наказания по такой тяжкой статье.