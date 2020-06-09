Компания, курьером в которой работал 57-летний Сергей Захаров, оставила трогательный пост в Instagram. 8 июня мужчина погиб в результате ДТП в центре Москвы, которое устроил актёр Михаил Ефремов в нетрезвом виде.
По сообщению компании, Захаров на момент аварии закончил работу, а последний заказ доставил за 10 минут до этого. В фирме отмечают, что получали о работе курьера только положительные отзывы.
"О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми", — говорится в сообщении.
Также компания пообещала помочь семье Сергея. Позже будет организован сбор средств.
"Чуть позже мы напишем, как можно помочь его родным, а пока хотим поделиться некоторыми вашими отзывами, ведь именно они лучше всего скажут о нем", — написали в фирме.
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В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми. Чуть позже мы напишем, как можно помочь его родным, а пока хотим поделиться некоторыми вашими отзывами, ведь именно они лучше всего скажут о нем: ⠀ "Хочу поблагодарить Захарова Сергея за доставку заказа. Все аккуратно упаковано, доставка вовремя, с предварительным звонком. Сергей, как всегда, вежлив, доброжелателен и точен." ⠀ "Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер, доставил все в целости и сохранности. "Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!" ⠀ "Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек." ⠀ "Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер и просто приятный человек. Пунктуальный, всегда все продукты сложены аккуратно." ⠀ "Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый. Такие курьеры — еще один довод пользоваться услугами Деликатески." ⠀ "Замечательный человек. Все очень четко. Вежливый, приятный в общении. Все товары в идеальном состоянии. Никаких посторонних запахов. Первый раз пишу отзыв о работе курьера. Очень нравится, когда Сергей Владимирович привозит заказ." ⠀ "Сергей очень внимательный и скрупулезный. Доставка всегда в строго запланированное время, все продукты уложены и распределены по совместимости. В заморозку добавляет сухой лед в пакетах. Ну чего еще желать, спасибо ему огромное!" ⠀ "Сергей, большое Вам спасибо, Вы всегда отлично делаете свою работу!" ⠀ "Отличный курьер! Предварительно позвонил, как я и просила, дождался пока встретят. Заказ доехал в хорошем состоянии. Спасибо! Сергею Владимировичу выпишите премию :)"
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.