Коллеги погибшего в ДТП с Ефремовым рассказали о его работе

Компания, курьером в которой работал 57-летний Сергей Захаров, оставила трогательный пост в Instagram. 8 июня мужчина погиб в результате ДТП в центре Москвы, которое устроил актёр Михаил Ефремов в нетрезвом виде.

По сообщению компании, Захаров на момент аварии закончил работу, а последний заказ доставил за 10 минут до этого. В фирме отмечают, что получали о работе курьера только положительные отзывы.

"О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми", — говорится в сообщении.

Также компания пообещала помочь семье Сергея. Позже будет организован сбор средств.